Asambleas de todo el país contra la construcción de Agua Rica

AMBIENTAL

La empresa Northern Orion prevé comenzar la construcción de Agua Rica en julio. La organización popular, reflejada en la última reunión de la UAC, luchará por impedir que se repita y empeore con este emprendimiento,la experiencia de la Alumbrera. Paralelamente, el Gobierno argentino vende en ferias internacionales más terrenos para explotación minera, garantizando a las empresas un marco tributario y jurídico inmejorable.

El proyecto Agua Rica, de la empresa minera canadiense Northern Orion, una de las dueñas de Minera La Alumbrera (el 12,5% de las acciones le pertenece), prevé iniciar su etapa de construcción en julio de este año, proyectando arrancar con la producción en 2011.

Esta mina estaría ubicada a 17 kilómetros del centro de Andalgalá, en Catamarca. Un poco más alejada de la ciudad también se encuentra, hace una década, Minera La Alumbrera.

Los números del nuevo proyecto hablan de un emprendimiento tres veces más grande que la actual. Si hay que multiplicar, entonces, por tres, la recaudación, consumo de agua y electricidad y daños ambientales que produjo hasta ahora la Alumbrera, nos encontramos ante un futuro de saqueo que terminará de hundir al pueblo de Andalgalá, y con él a la región que se nutre de los ríos que nacen en la montaña donde se establecerá Agua Rica.

Números

La Alumbrera consume el 80% del total de energía eléctrica consumido por toda la provincia de Tucumán, a través del abastecimiento de la central de El Bracho. Esta mina, también gasta unos 1.100 litros de agua por segundo.

En cuanto al empleo, se manejan distintas cifras. Por un lado los vecinos que hablan de no más de 90 empleados de la ciudad trabajando para La Alumbrera. Por otro, funcionarios públicos o representantes de la empresa que llevan esa cifra a cientos o miles. Cuando se anunció el proyecto, la promesa era de 6 mil puestos de empleo. Si bien en la etapa de construcción de una mina la demanda de mano de obra es alta, en los 10 años que pasaron nunca se cumplió esa promesa.

Todos los desechos que resultan del proceso de dinamitado y posterior separación de los metales, se vierten en el “dique de colas”, basurero de 30 hectáreas y 150 metros de alto. El producto que se exporta en bruto se envía por un mineraloducto de 300 km hasta Cruz del Norte, en Tucumán, donde es cargado en el tren de la empresa hasta el puerto de Rosario.

Tanto el “dique de colas” como el mineraloducto tuvieron filtraciones o derrames comprobados. Las denuncias de los vecinos fueron a dar a algún cajón, junto a otras tantas que acumula la empresa por contaminación, exportación ilegal de metales, invasión de cementerios indígenas, violación de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, entre otras.

Los campesinos de la zona afirman que la tierra ya no produce como antes y que los animales se mueren cuando toman el agua que baja de la montaña.

Tres veces peor

Agua Rica promete triplicar esos porcentajes de consumo, de explotación y de saqueo que caracterizan a la Alumbrera. La nueva mina planea extraer oro, plata, cobre y molibdeno y procesar diariamente 70.000 toneladas de roca durante sus 30 años de vida útil.

La principal amenaza de contaminación, tiene que ver con que en la montaña donde se asentaría la mina nacen los ríos Blanco, Candado y Minas, que alimentan a casi un cuarto de la provincia.

El negocio imperdible

Las dueñas del mineral son las provincias. Reciben de las empresas el 3% del precio internacional, pero a ese 3% las mineras deducen costos de transporte, fletes, seguro, molienda, comercialización, fundición y refinación. Es decir, las regalías terminan siendo mucho menos porque el Estado debe subsidiar todos esos gastos a las empresas.

A diferencia de los productos agrícolas, la minería no tiene retenciones a las exportaciones, no paga impuestos a ingresos brutos, ni a los combustibles, IVA ni impuestos por ingreso de maquinarias.

Este paquete es el que vende el secretario de Minería de la Nación Jorge Mayoral en el exterior. Además de garantizar por ley la estabilidad fiscal por 30 años a los emprendimientos mineros, estabilidad que los argentinos no se atreven ni a soñar para ellos.

Las propuestas de la UAC

La Unión de Asambleas Ciudadanas se reunió en Capilla del Monte, el pasado 6 de abril, por sexta vez desde su primer encuentro, con la presencia de más de 500 representantes de organizaciones ambientalistas y autoconvocados de todo el país.

Una vez más, la UAC reafirmó su organización horizontal, apartidaria y autónoma de empresas y organismos estatales. El plenario puso su eje en la lucha contra la minería a cielo abierto.

Con estos principios como bandera, los participantes trabajaron por comisiones y luego debatieron las conclusiones de cada una en plenario, hasta elaborar un documento de consenso.

De ese consenso se desprendieron conclusiones como el reconocimiento de Estado de Emergencia, la anulación de leyes que permiten el saqueo y la contaminación e impedir que se abra Agua Rica, entre otras.

El Estado de Emergencia implica “el compromiso y acciones conjuntas para evitar que se abra cualquier emprendimiento de saqueo y contaminación”, según manifiesta la UAC en su documento final, y agrega “sostenemos la emergencia popular a través del estado de asamblea permanente en cada región”.

Otro de los ejes de discusión fue la Ley Antiterrorista. La asamblea exigió la derogación de esta ley “porque criminaliza las luchas sociales y la pobreza”.

La urgencia del caso de la mina Agua Rica, que comenzaría a construirse en dos meses, derivó también en que se elija a Catamarca como próxima sede del encuentro de la UAC, entre el 8 y el 15 de julio próximos, donde las organizaciones buscarán impedir que la empresa minera comience con la etapa de construcción.



MINERA LA ALUMBRERA

Está hace 10 años en Andalgalá, Catamarca. Remueve por día 340 toneladas de roca y utiliza por minuto 66 mil litros de agua. Factura por año 680 millones de dólares. Su principal dueña es la empresa canadiense Xtrata Cooper. Acumula denuncias de exportación ilegal y contaminación.

MINERA AGUA RICA

Pertenece a la empresa canadiense Northern Orion. Prevé ser 3 veces más grande que La Alumbrera.

Se asentará a 17 kilómetros de Andalgalá. La ciudad catamarqueña sufre hace años las consecuencias de la minería a cielo abierto, pero no todos se manifiestan en contra, debido a las prácticas asistencialistas de la Alumbrera.

La Unión de Asambleas Ciudadanas se reunirá en Julio en Catamarca, como medida contra la construcción del nuevo emprendimiento.