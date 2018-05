HASARD

L’Argentine a beaucoup de casinos et un jeu de hasard passionnant à offrir à ses résidents et aux touristes en visite. Le plus grand de tous les casinos en Argentine est le Trilenium Casino de Tigre. Ce géant de 22 000 mètres carrés s’étend sur trois étages et propose 1 800 machines à sous, 74 jeux de table, 7 restaurants et un théâtre. Le pays offre également des casinos de bateaux de croisière. Par exemple, le Casino de Buenos Aires qui se trouve à bord de l’Estrella de la Fortuna. Ce casino a ouvert ses portes le 8 octobre 1999 et propose plus de 100 tables et 600 machines à sous. Il est géré par Cirsa pour le compte de la loterie nationale argentine.

Casinos en ligne en Argentine

Les casinos en ligne en Argentine peuvent également être trouvés. La pénétration d’Internet est l’une des plus élevées de la région. On estime à 13 millions le nombre d’internautes en Argentine, qui pourrait atteindre 20 millions d’ici 2014. Le premier casino en ligne argentin autorisé par le gouvernement a été Casino Sur. Il a ouvert ses portes en 2002 et était dirigé par le groupe Casino del Norte, l’une des plus grandes organisations de jeux en Amérique du Sud. Dans les années suivantes, plus de casinos en ligne en Argentine ont été ouverts, mais les joueurs ont continué à fréquenter les casinos en ligne étrangers. Bien qu’ils ne puissent pas tous fournir à leurs joueurs un soutien en espagnol.

Les jeux de hasard en Argentine

L’industrie argentine du jeu offre la plus large gamme de formes légales de jeux de hasard : casinos, magasins de paris mutuels, courses de chiens, courses de chevaux, loteries, etc. Les Argentins ont une passion pour le jeu, et ils dépensent environ 4 à 5 milliards de dollars chaque année pour les jeux de loterie, les machines à sous et les pistes de course. L’Argentine est le plus grand marché des jeux d’argent en Amérique du Sud, avec 79 casinos et 12 318 machines à sous, y compris les casinos spéciaux de bateaux de croisière, ainsi qu’une industrie massive de paris sur le football. Le gouvernement prévoit la possibilité d’une nationalisation de l’industrie argentine des jeux de hasard dans un avenir proche.

Jeux d’argent en ligne en Argentine

En Argentine, avec son plus grand pourcentage d’utilisateurs d’Internet dans la région, le jeu en ligne est légal, mais les sociétés offshore sont moins visibles. La première licence de jeu en ligne a été émise en 2006, et seulement 3 licences ont été accordées à l’échelle nationale depuis lors. Actuellement, les jeux en ligne sont illégaux dans la capitale du pays. Le fait que seuls les serveurs locaux peuvent offrir des jeux d’argent en ligne n’empêche pas les Argentins d’accéder et d’utiliser régulièrement des sites de jeux d’argent offshore, dont beaucoup acceptent la monnaie locale comme moyen de paiement. Il y a eu quelques tentatives du gouvernement pour interdire l’accès aux sites de paris offshore (en 2008) et aux jeux d’argent en ligne (en 2010), mais ces mesures radicales n’ont pas trouvé le soutien nécessaire.